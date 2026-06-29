BSJ Live Coverage: Red Sox 5 vs Nationals 1 (2nd) - Red Sox hit two home runs in first inning taken at BSJ Headquarters (Red Sox)

(David Butler II-Imagn Images)

Red Sox

BSJ Live Coverage: Red Sox 5 vs Nationals 1 (2nd) - Red Sox hit two home runs in first inning

By Trevor Sheehan

Jun 29, 202644 minutes ago

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WHO: Red Sox (36-46) vs Nationals (43-42)
WHEN: 7:10 p.m.
WHERE: Fenway Park, Boston
SERIES TO DATE: (0-0)
STARTING PITCHERS: LHP Ranger Suarez (3-3, 2.83 ERA) vs. RHP Miles Mikolas (2-6, 5.24 ERA)
TV/RADIO: NESN, MLB Network, WEEI-FM 93.7

LINEUPS

RED SOX

Masataka Yoshida (L) DH
Ceddanne Rafaela (R) CF
Wilyer Abreu (L) RF
Willson Contreras (R) 1B
Jarren Duran (L) LF
Caleb Durbin (R) 3B
Anthony Seigler (S) 2B
Carlos Narváez (R) C
Tsung-Che Cheng (L) SS

SP Ranger Suarez

NATIONALS

James Wood (L) LF
Andrés Chaparro (R) DH
Curtis Mead (R) 3B
CJ Abrams (L) SS
Dylan Crews (R) RF
Jacob Young (R) CF
Luis García Jr. (L) 1B
Nasim Nuñez (S) 2B
Keibert Ruiz (S) C

SP Miles Mikolas

WHAT'S UP

The Boston Red Sox look to carry their four game win streak into their series against the Washington Nationals.

Tsung-Che Cheng again will start at shortstop and Anthony Seigler will be at second base.

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