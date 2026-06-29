(David Butler II-Imagn Images)
BSJ Live Coverage: Red Sox 5 vs Nationals 1 (2nd) - Red Sox hit two home runs in first inning
WHO: Red Sox (36-46) vs Nationals (43-42)
WHEN: 7:10 p.m.
WHERE: Fenway Park, Boston
SERIES TO DATE: (0-0)
STARTING PITCHERS: LHP Ranger Suarez (3-3, 2.83 ERA) vs. RHP Miles Mikolas (2-6, 5.24 ERA)
TV/RADIO: NESN, MLB Network, WEEI-FM 93.7
LINEUPS
RED SOX
Masataka Yoshida (L) DH
Ceddanne Rafaela (R) CF
Wilyer Abreu (L) RF
Willson Contreras (R) 1B
Jarren Duran (L) LF
Caleb Durbin (R) 3B
Anthony Seigler (S) 2B
Carlos Narváez (R) C
Tsung-Che Cheng (L) SS
SP Ranger Suarez
NATIONALS
James Wood (L) LF
Andrés Chaparro (R) DH
Curtis Mead (R) 3B
CJ Abrams (L) SS
Dylan Crews (R) RF
Jacob Young (R) CF
Luis García Jr. (L) 1B
Nasim Nuñez (S) 2B
Keibert Ruiz (S) C
SP Miles Mikolas
WHAT'S UP
The Boston Red Sox look to carry their four game win streak into their series against the Washington Nationals.
Tsung-Che Cheng again will start at shortstop and Anthony Seigler will be at second base.